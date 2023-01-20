Twitter запустил подписку на верификацию для Android

Стоимость версии Twitter Blue для Android такая же, как на iOS — $11. Оформление подписки на сайте обойдётся дешевле — за $8.

Как отмечается, цены на сайте и в приложениях отличаются потому, что за пользование мобильными версиями нужно компенсировать комиссию магазинов приложений — Google Play и App Store.