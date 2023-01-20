Twitter запустил подписку на верификацию для Android

18:33, 20 января 2023
1 мин.
Twitter запустил подписку на верификацию для AndroidЦена такая же, как и на iOS
Соцсеть Twitter добавила подписку на верификацию в приложение на Android. Соответствующий пункт появился в обновлённом руководстве по взаимодействию с ресурсом.
Фото: Cnn.com
Стоимость версии Twitter Blue для Android такая же, как на iOS — $11. Оформление подписки на сайте обойдётся дешевле — за $8.
Как отмечается, цены на сайте и в приложениях отличаются потому, что за пользование мобильными версиями нужно компенсировать комиссию магазинов приложений — Google Play и App Store.