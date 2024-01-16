У Apple будет две версии магазина App Store — отдельно для Европы и для всего остального мира

Согласно последним отчетам, компания планирует разделить его на две отдельные версии: одну для Европейского Союза и другую для остального мира.

Это решение является ответом на предстоящее введение нового законодательства ЕС, известного как «Акт о цифровом рынке» (DMA).

DMA нацелен на крупные технологические компании, такие как Apple, Google и Amazon, требуя от них не злоупотреблять доминирующим положением на рынке и не подавлять конкурентов.

Нарушение этих требований может привести к штрафам, достигающим до 10% от годового оборота компании.

Одним из ключевых аспектов DMA является обязательство обеспечить совместимость между различными мессенджерами и приложениями, а также разрешить пользователям устанавливать приложения из сторонних источников, известное как «сайд-лоадинг».

Apple должна будет выполнить эти требования к 7 марта, что подразумевает открытие iOS App Store для сторонних приложений и обеспечение взаимодействия iMessage с Android-устройствами.