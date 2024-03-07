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Приложения
Опубликовано 07 марта 2024, 23:27
1 мин.

У ЕС появились вопросы к Apple из-за блокировки Epic Games

Что может привести к новым штрафам
Европейские регуляторы призывают Apple ответить на обвинения в том, что он мешает Epic Games открыть свой собственный магазин приложений для пользователей iPhone в Европе.

Apple решила завершить разработку игровой компании Epic Games, заблокировав ее учетную запись разработчика, что мешает привнести Fortnite и Epic Games Store на iOS-устройствах в ЕС. Глава Epic, Тим Суини, обвинил Apple в нарушении нового закона ЕС о цифровых рынках, который вступил в силу в четверг.

Этот ход увеличивает вероятность нового конфликта между Apple и регуляторами Брюсселя, что может привести к угрозе существенных штрафов вскоре после того, как компания получила штраф в 1,8 миллиарда евро от ЕС за исключение конкурентов по музыкальному стримингу.

Комиссия ЕС подтвердила запрос дополнительных пояснений от Apple относительно его действий с учетной записью разработчика Epic в рамках нового закона о цифровых рынках. Apple может столкнуться с штрафами, нарушив новые правила, согласно которым штрафы могут составлять до 10% годового мирового дохода компании.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
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