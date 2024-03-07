У ЕС появились вопросы к Apple из-за блокировки Epic Games

Apple решила завершить разработку игровой компании Epic Games, заблокировав ее учетную запись разработчика, что мешает привнести Fortnite и Epic Games Store на iOS-устройствах в ЕС. Глава Epic, Тим Суини, обвинил Apple в нарушении нового закона ЕС о цифровых рынках, который вступил в силу в четверг.

Этот ход увеличивает вероятность нового конфликта между Apple и регуляторами Брюсселя, что может привести к угрозе существенных штрафов вскоре после того, как компания получила штраф в 1,8 миллиарда евро от ЕС за исключение конкурентов по музыкальному стримингу.

Комиссия ЕС подтвердила запрос дополнительных пояснений от Apple относительно его действий с учетной записью разработчика Epic в рамках нового закона о цифровых рынках. Apple может столкнуться с штрафами, нарушив новые правила, согласно которым штрафы могут составлять до 10% годового мирового дохода компании.