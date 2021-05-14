У крупнейшей в мире игровой выставки E3 появилось собственное мобильное приложение

Новая платформа будет полезна хотя бы потому, что E3 2021 пройдёт в онлайн-режиме. Как пишет SlashGear, пользователи смогут использовать приложение для доступа к виртуальным стендам игровых студий. Также с его помощью геймеры смогут общаться и обсуждать новинки, представленные на шоу.