Приложения
Сегодня в 11:05
У крупнейшей в мире игровой выставки E3 появилось собственное мобильное приложение
В нём будет множество интересных активностей
После отмены прошлогодней E3, игроки по всему миру явно порадовались возобновлению конференции в 2021 году. Теперь же стало известно о том, что у крупнейшей игровой выставки планеты появилось собственное мобильное приложение.
Новая платформа будет полезна хотя бы потому, что E3 2021 пройдёт в онлайн-режиме. Как пишет SlashGear, пользователи смогут использовать приложение для доступа к виртуальным стендам игровых студий. Также с его помощью геймеры смогут общаться и обсуждать новинки, представленные на шоу.
Напомним, что начало E3 2021 разбито на два этапа: 7 июня доступ к мероприятию получат представители СМИ, а уже 12 июня очередь дойдёт и до обычных игроков. Посмотреть презентации в рамках конференции можно будет на совершенно разных платформах: от YouTube до Twitch.