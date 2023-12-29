У множества пользователей iPhone 15 внезапно перестали срабатывать будильники

У множества пользователей iPhone 15 внезапно перестали срабатывать будильникиПричиной оказалась настройка
Малоизвестная настройка iOS 17 массово отключила будильники в iPhone 15. Много пользователей iPhone 15 разных модификаций начали жаловаться в соцсети Reddit на то, что будильники на их смартфонах перестали срабатывать. На какое бы время будильники ни были выставлены, они не звучали в нужное время.
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Разумеется, это сказывалось на своевременном пробуждении, люди опаздывали на работу и т.п. Один из пользователей написал, что выставил несколько будильников, но сработал только один — на 6:45. Пользователь обратил на это внимание и начал каждое утро проводить эксперименты.
Многие другие последовали его примеру и не удаляли ранее выставленные будильники, но всё повторялось изо дня в день. В итоге пользователь, придумавший эксперимент, нашёл причину «сбоя» будильников, хотя на самом деле никаких багов не было.
Дело оказалось в малоизвестной настройке iOS 17 под названием «Распознавание внимания». Эта опция проверяет, обращено ли внимание пользователя на экран устройства, и в зависимости от этого может «затемнять, раскрывать уведомление в заблокированном состоянии или понижать громкость некоторых предупреждений». Вероятно, именно так функция и срабатывала в отношении будильников.
Автор эксперимента как раз машинально касался айфона примерно в 6:45, видимо, поэтому будильник, заданный на это время, и сработал, а остальные — нет.