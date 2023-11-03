У NASA появится свой аналог Netflix и КинопоискHD, но без рекламы и бесплатно

Старт платформы запланирован на 8 ноября, и она будет полностью бесплатной для всех пользователей, а также не будет содержать рекламы, что является приятным бонусом.

NASA+ обещает стать настоящим подарком для любителей космоса, предоставляя доступ к прямым трансляциям запусков, видео испытаний, документальным фильмам и другим эксклюзивным материалам.

При этом для подписки на сервис не потребуется выполнение каких-либо условий. Доступ к контенту будет открыт через приложение NASA на Android и iOS, а также через медиаплееры Roku, Apple TV и Fire TV и непосредственно на сайте.

Хотя подробности о предстоящем контенте пока не раскрыты, уже известно, что на сервисе появятся новые сериалы, скорее всего, документального характера.