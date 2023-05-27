У поклонников Windows XP появилась возможность активировать систему без выхода в интернет

Windows XP вышла в 2001 году и быстро завоевала популярность. В апреле 2009 года Microsoft свернула основную поддержку системы, в том числе x64, а в 2014 — расширенную, фактически отказавшись от этой ОС в пользу новых. С этого времени для системы не выходят обновления и патчи безопасности, что делает выход в Сеть потенциально опасным занятием.

Несмотря на это часть пользователей продолжает использовать XP, а для этого всё равно нужна активация. Группа разработчиков-энтузиастов взломала алгоритм проверки ключей XP и перепрошила его для активации без интернета. При активации генерируются лицензионные ключи и весь процесс безопасен.

К тому же в Сети активировать систему не получится, так как Microsoft отключила соответствующие серверы.