У пользователей AdBlock YouTube стал включать видео с конца

Нынешняя проблема, похоже, затрагивает именно пользователей с Adblock. Видео сразу же переходит к концу, даже при повторном воспроизведении, а переход к определенным моментам в видео может привести к бесконечным экранам загрузки.

Многие подозревают, что это намеренная попытка YouTube заставить пользователей отключить блокировщики рекламы. Однако нельзя исключать и возможность ошибки самого Adblock.

Хотя сообщения о подобной проблеме у пользователей без блокировщиков рекламы есть, они крайне редки. Подавляющее большинство пострадавших зрителей, похоже, являются пользователями Adblock.