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23:15, 27 ноября 2023
1 мин.

У пользователей Google Диска начали пропадать файлы

Доверие к облачным сервисом малость подкосилось

В последние дни пользователи Google Диска столкнулись с неожиданной и тревожной проблемой: исчезновением файлов и папок, созданных или изменённых с мая 2023 года.

Этот загадочный сбой привёл к тому, что Google Диск откатился к состоянию, которое было актуально несколько месяцев назад, уничтожив при этом все последующие изменения и добавления.

Пользователи, обнаружившие пропажу своих данных, сообщают, что в истории активности сервиса не отображаются никакие действия, которые могли бы указывать на умышленное удаление файлов. Это наводит на мысль о техническом сбое в системе хранения данных.

Команда поддержки Google подтвердила, что проблема затронула некоторое количество пользователей и в настоящее время находится на стадии расследования. Однако точные причины и сроки устранения неполадок пока неизвестны.

Источник:Google
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