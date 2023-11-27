У пользователей Google Диска начали пропадать файлы

Этот загадочный сбой привёл к тому, что Google Диск откатился к состоянию, которое было актуально несколько месяцев назад, уничтожив при этом все последующие изменения и добавления.

Пользователи, обнаружившие пропажу своих данных, сообщают, что в истории активности сервиса не отображаются никакие действия, которые могли бы указывать на умышленное удаление файлов. Это наводит на мысль о техническом сбое в системе хранения данных.

Команда поддержки Google подтвердила, что проблема затронула некоторое количество пользователей и в настоящее время находится на стадии расследования. Однако точные причины и сроки устранения неполадок пока неизвестны.