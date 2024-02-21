У пользователей Wildberries возникли трудности при привязке карт Mastercard

Пользователи Wildberries, использующие Mastercard, начали жаловаться на невозможность провести оплату и приобрести товары, поскольку карты «выбрасывает» из личного кабинета. В компании сообщили, что знают о проблеме и уже решают её.

При этом пользователям предложили воспользоваться другими способами оплаты: WB Кошельком, СБП, SberPay, картами «Мир».