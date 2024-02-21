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Опубликовано 21 февраля 2024, 08:47
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У пользователей Wildberries возникли трудности при привязке карт Mastercard

Компания предложила и другие способы оплаты
Пресс-служба Wildberries сообщила, что компания работает над проблемой отвязки платёжных карт Mastercard от личного кабинета покупателей.

Пользователи Wildberries, использующие Mastercard, начали жаловаться на невозможность провести оплату и приобрести товары, поскольку карты «выбрасывает» из личного кабинета. В компании сообщили, что знают о проблеме и уже решают её.

При этом пользователям предложили воспользоваться другими способами оплаты: WB Кошельком, СБП, SberPay, картами «Мир».

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Wildberries
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#MASTERCARD
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#платежи
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#банковская карта