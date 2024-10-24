У Роскомнадзора научился блокировать звонки в WhatsApp и Telegram

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Липов на форуме «Спектр».

Липов уточнил, что Роскомнадзор может ограничивать звонки, при этом сам мессенджер будет продолжать работать.

Такая мера может применяться, если приложения не выполнят требования по защите граждан от мошенничества. В частности, ведомство предлагает ввести возможность для пользователей самостоятельно ограничивать звонки из-за границы или от неизвестных номеров.

Кроме того, Роскомнадзор рассматривает возможность временных ограничений на звонки через мессенджеры до выполнения необходимых требований.

Сообщается, что новые правила ещё обсуждаются и нуждаются в дальнейшей проработке.