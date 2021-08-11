У российских пользователей айфонов в Твиттере «растянулись» кнопки

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Вчера в 23:59
У российских пользователей айфонов в Твиттере «растянулись» кнопкиПоломку пока не устранили
Российские пользователи Твиттер на айфонах ещё в июле заметили поломку интерфейса — растянулись кнопки «Читать», «Читаю». Это произошло с кнопками и в профиле, и в списке рекомендаций.
Как заметили пользователи, Твиттер уже обновил несколько функций, но так и не исправил проблему с кнопками. Из-за растяжения большая часть кнопки становится неактивной, можно, но трудно подписываться на аккаунты. Вместе с кнопками «Читать» со своих мест съезжают связанные элементы — кнопки уведомлений и личных сообщений, текст.
Отмечается, что проблема воспроизводится независимо от прошивки iOS и версии айфона.