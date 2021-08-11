У российских пользователей айфонов в Твиттере «растянулись» кнопки

Как заметили пользователи, Твиттер уже обновил несколько функций, но так и не исправил проблему с кнопками. Из-за растяжения большая часть кнопки становится неактивной, можно, но трудно подписываться на аккаунты. Вместе с кнопками «Читать» со своих мест съезжают связанные элементы — кнопки уведомлений и личных сообщений, текст.