У россиян начали «уводить» аккаунты в Telegram через подставные сайты

В мае 2023 года российские эксперты по безопасности в сети обнаружили свыше 500 фишинговых сайтов, которые предназначены для кражи аккаунтов и информации у пользователей Telegram. Это в 71 раз больше, чем в мае прошлого года. Эта тренд продолжается и в июне–июле, как сообщил эксперт Александр Вураско из центра мониторинга цифровых угроз Solar AURA, компании «Ростелеком-Солар».

Мошенники используют различные методы, чтобы обмануть пользователей Telegram и получить доступ к их учётным записям. Они создают поддельные сайты, на которых требуется авторизация с использованием аккаунта Telegram, и таким образом крадут данные россиян. Чаще всего, они используют предлоги вроде подписания петиций, участия в онлайн-конкурсах или получения бесплатной подписки Telegram Premium.

Вураско отмечает, что фишинг стал самым распространённым видом мошенничества и основным способом кражи данных в Telegram. Этот тренд начался осенью 2022 года и продолжается по сей день.