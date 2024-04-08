У Spotify появился составляющий плейлисты ИИ

Пользователи Android и iOS в этих регионах могут найти генератор AI Playlist в разделе «Ваша библиотека», выбрав опцию AI Playlist в выпадающем меню и вводя описание в виде текста. Например, запрос «музыка для чтения в холодный, дождливый день» приведет к созданию плейлиста из 30 песен, подходящих под это настроение.

Пользователи также могут корректировать результаты с помощью дополнительных запросов, таких как «больше грустной музыки», пока они не будут удовлетворены результатами. Ограничения AI Playlist включают невозможность создания плейлистов для не музыкальных запросов и защиту от оскорбительных запросов.

Новый инструмент представляет собой быстрый и удобный способ создания плейлистов, а также служит инструментом для открытия новой музыки в соответствии с желаемым настроением. Ожидается, что эта функция также может повлиять на ожидаемое повышение цен на Spotify Premium в этом году.