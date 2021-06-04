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Сегодня в 10:08
У Twitter появилась платная подпискаПо цене среднестатистического музыкального сервиса
После месяцев слухов и стеснительных анонсов, команда Twitter запустила долгожданную многими подписку. За неё просят около трёх долларов.
Называется услуга Twitter Blue. Те, кто оформит её, сможет отменить публикацию — на это платформа даст 30 секунд. Также у пользователей появится возможность более удобно отслеживать длинные треды благодаря функции «Режим чтения», сообщается на сайте компании.
Платная подписка также принесёт папки — в них можно будет помещать сохранённые твиты. Из более мелких возможностей: сменные иконки приложения, новые цветовые темы и улучшенная техподдержка.
Прямо сейчас Twitter Blue доступен жителям Канады и Австралии. Цена подписки — 3,49 канадских долларов (2,88 доллара США) и 4,49 австралийских долларов (3,44 доллара США) в месяц соответственно.