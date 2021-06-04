Платная подписка также принесёт папки — в них можно будет помещать сохранённые твиты. Из более мелких возможностей: сменные иконки приложения, новые цветовые темы и улучшенная техподдержка.

Прямо сейчас Twitter Blue доступен жителям Канады и Австралии. Цена подписки — 3,49 канадских долларов (2,88 доллара США) и 4,49 австралийских долларов (3,44 доллара США) в месяц соответственно.