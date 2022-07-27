У вас Windows 7? Тогда хакеры придут к вам... через Калькулятор

Из-за того, что Miсrosoft перестала обновлять Windows 7, система стала уязвимой. Одним из вирусов для атаки устаревшей ОС, в силу её популярности, как раз и является Qbot.

Троян «поставляется» через электронную почту, в письмах с вложенным HTML-файлом, загружающим ZIP-архив с паролем. После разархивирования пользователь находит ISO-образ c файлом calc.exe, подменяющим настоящую программу «Календарь», встроенную в Windows 7, а также две библиотеки с DLL-библиотеками — WindowsCodecs.dll и 7533.dll.

Кроме этих файлов внутри образа находится ярлык с расширениям «lnk.», который выдаёт себя за PDF-файл c важной информацией, или за файл, который открывается в браузере Microsoft Edge. Но при открытии этого файла запускается заражение компьютера.

Это происходит посредствам загрузки файлом calc.exe библиотеки WindowsCodecs.dll — с названием таким же, как и у оригинальной, в результате чего фальшивая библиотека подменяет системную.

Как отмечается, на более новых поколениях Windows подобной уязвимости нет.