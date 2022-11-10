У вашего номера телефона новый владелец? Яндекс не даст ему зайти в ваш аккаунт по коду из SMS

Представители IT-гиганта рассказали, что для этого они начали сотрудничать с операторами сотовой связи. В том числе и крупнейшей четвёркой.

Теперь каждый раз, когда пользователь, пытаясь войти в аккаунт, вводит код из SMS, Яндекс мгновенно получает у партнеров информацию, не изменился ли у SIM-карты владелец. Но в компании уточнили, что они узнают лишь о факте передачи номера новому владельцу — всё в обезличенном формате.

Представители Яндекса также напомнили, что проверка номера телефона является лишь одним из способов защиты. Также сервисы бренда проверяют безопасность пароля пользователя прямо при входе.