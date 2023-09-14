У Яндекс заработал собственный платёжный сервис-аналог Google и Mir Pay

Ранее этот сервис использовался преимущественно для оплаты покупок в интернет-магазинах и других сервисах Яндекса. Теперь же владельцы Android-устройств могут воспользоваться опцией оплаты картой через NFC.

Для оплаты достаточно просто приложить смартфон к платёжному терминалу. Пользователи других смартфонов могут оплачивать покупки, отсканировав QR-код в приложении Yandex Pay.

Кроме того, Яндекс обещает дополнительные бонусы: 1% баллами Плюса при онлайн-оплате картой любого российского банка, а также до 10% кешбэка по специальным акциям партнёров.

Напомним, что изначально сервис Yandex Pay был запущен в марте 2021 года и предназначался для оплаты в Интернете. Однако со свежим обновлением он становится полноценным аналогом таких платежных систем, как Google Pay и Mir Pay.