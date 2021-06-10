У Яндекса появится свой аналог TikTok

Сообщается, что в будущем функционал Hypee встроят в приложение «Яндекс», а команда разработки проекта станет частью команды Яндекс.Дзен. На данный момент нет точной информации о сумме сделки, но эксперты предполагают, что речь идёт как минимум о 100 млн рублей или 1,38 млн долларов.

Отметим, что купленное приложение призвано стать частью нового формата, который ожидается в Яндекс.Дзен. По данным инсайдеров, российский IT-гигант хочет создать свой аналог TikTok для конкуренции с самым быстрорастущим проектом последнего времени.