У Яндекса появится свой аналог TikTok

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Сегодня в 13:24
У Яндекса появится свой аналог TikTokДля этого даже было куплено приложение бывшего сотрудника российской компании
В сети появилась информация о том, что Яндекс купил приложение Hypee. Проект позволяет накладывать эффекты и музыку на короткие видео, а его основателем является экс-сотрудник Яндекса Алексей Бальчунас.
Сообщается, что в будущем функционал Hypee встроят в приложение «Яндекс», а команда разработки проекта станет частью команды Яндекс.Дзен. На данный момент нет точной информации о сумме сделки, но эксперты предполагают, что речь идёт как минимум о 100 млн рублей или 1,38 млн долларов.
Отметим, что купленное приложение призвано стать частью нового формата, который ожидается в Яндекс.Дзен. По данным инсайдеров, российский IT-гигант хочет создать свой аналог TikTok для конкуренции с самым быстрорастущим проектом последнего времени.