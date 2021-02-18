Uber удалила приложение с информацией о недоплатах водителям

«Лазейкой», позволившей Uber добиться своего оказалось название расширения — UberCheats. Как пишет издание Vice, стартап воспользовался данным просчётом разработчика полезного приложения. В результате Google была вынуждена удалить UberCheats из своего магазина.

Отметим, что появление подобного проекта было лишь вопросом времени. Так, лишь за 2015-2017 года Uber недоплатила своим водителям так много денег, что её вынудили исправиться и выплатить каждому единоразовую компенсацию в размере 900 долларов.

Суть удалённого расширения заключалась в том, что оно просто информировало водителей об обмане со стороны агрегатора. Так, в качестве примера подобной нечестности разработчик приводит ситуацию, когда на дорогу, на которую он потратил около 50 минут, Uber «закладывал» для него 6 минут. И платила компания в соответствии с этими расчётами.