Uber закрыл сервис по доставке алкоголя

Drizly, изначально представлявший собой несколько необычное дополнение к бизнес-модели Uber, не использовал собственных курьеров для доставки.

Вместо этого сервис предоставлял технологическую поддержку местным магазинам алкоголя для организации собственных доставок.

Однако, кажется, что более серьезной проблемой для Drizly стал вопрос кибербезопасности. В 2020 году компания подтвердила факт хакерской атаки, которая затронула информацию около 2.5 млн клиентов.

После приобретения Drizly Uber, Федеральная торговая комиссия США обнаружила, что компания знала о проблеме безопасности в течение двух лет, но не устранила ее.

Это привело к ограничениям со стороны FTC на типы информации о клиентах, которую Drizly могла собирать и хранить.

Пьер-Димитри Гор-Коти, старший вице-президент Uber по доставке, заявил: «После трех лет независимой работы Drizly в составе семьи Uber, мы решили закрыть бизнес и сосредоточиться на нашей основной стратегии Uber Eats по помощи потребителям в получении практически всего — от еды до продуктов и алкоголя — всё в одном приложении».