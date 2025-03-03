Приложения
Опубликовано 03 марта 2025, 08:01
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Ученые изучили влияние TikTok на «гниение мозга»

Но методика подверглась критике
Исследователи из китайского университета Tianjin Normal изучили, как просмотр коротких видео влияет на мозг.
Ученые изучили влияние TikTok на «гниение мозга»
© Ferra

Они провели МРТ-сканирование более 100 студентов и обнаружили, что у тех, кто зависим от TikTok, наблюдаются изменения в структуре мозга.

Участники с высокой привязанностью к короткому контенту имели увеличенный объем серого вещества в областях, отвечающих за принятие решений и эмоции.

Это может говорить о повышенной чувствительности к быстрым визуальным стимулам, что делает привычку к просмотру видео еще сильнее.

Однако критики исследования отмечают, что оно не доказывает причинно-следственную связь. По их мнению, изменения в мозге могли быть исходными особенностями, а не результатом просмотра TikTok.

Также методология исследования подверглась сомнению: отсутствует анализ до и после, а понятие «зависимость от коротких видео» не признано клиническим диагнозом.

Источник:BBC Science Focus
Автор:Булат Кармак
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