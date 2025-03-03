Ученые изучили влияние TikTok на «гниение мозга»

Они провели МРТ-сканирование более 100 студентов и обнаружили, что у тех, кто зависим от TikTok, наблюдаются изменения в структуре мозга.

Участники с высокой привязанностью к короткому контенту имели увеличенный объем серого вещества в областях, отвечающих за принятие решений и эмоции.

Это может говорить о повышенной чувствительности к быстрым визуальным стимулам, что делает привычку к просмотру видео еще сильнее.

Однако критики исследования отмечают, что оно не доказывает причинно-следственную связь. По их мнению, изменения в мозге могли быть исходными особенностями, а не результатом просмотра TikTok.

Также методология исследования подверглась сомнению: отсутствует анализ до и после, а понятие «зависимость от коротких видео» не признано клиническим диагнозом.