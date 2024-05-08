Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Приложения
Опубликовано 08 мая 2024, 04:30
1 мин.

Ученые создали приложение для распознавания поддельных документов

За несколько секунд
Ученые из ETH Zurich создали мобильное приложение, которое помогает проверить подлинность документов. Разработка позволит бороться с мошенничеством и сэкономить время. В наше время подделывают самые разные документы: от дипломов об образовании до выписок из реестра должников. Новая разработка поможет выявить подделку всего за несколько секунд.
Ученые создали приложение для распознавания поддельных документов

© Ferra.ru

Для использования приложения организация, выдавшая документ, должна снабдить его QR-кодом. Затем оригинал документа в зашифрованном виде сохраняется на сервере, а пользователю выдается печатная копия.

Чтобы проверить подлинность документа, нужно открыть приложение-верификатор, отсканировать QR-код и снять документ на камеру смартфона. Приложение сравнивает полученные изображения с оригиналом и сообщает о любых несоответствиях, даже самых незначительных.

Технология уже заинтересовала городские власти Цюриха. В качестве пилотного проекта приложение начнут использовать для проверки выписок из реестра должников. Разработчики планируют расширить возможности приложения. В будущем оно сможет распознавать подделки не только документов, но и трехмерных объектов, например, предметов роскоши.

Ученые создали приложение для распознавания поддельных документов
© ETH Zürich