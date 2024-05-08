Ученые создали приложение для распознавания поддельных документов

Для использования приложения организация, выдавшая документ, должна снабдить его QR-кодом. Затем оригинал документа в зашифрованном виде сохраняется на сервере, а пользователю выдается печатная копия.

Чтобы проверить подлинность документа, нужно открыть приложение-верификатор, отсканировать QR-код и снять документ на камеру смартфона. Приложение сравнивает полученные изображения с оригиналом и сообщает о любых несоответствиях, даже самых незначительных.

Технология уже заинтересовала городские власти Цюриха. В качестве пилотного проекта приложение начнут использовать для проверки выписок из реестра должников. Разработчики планируют расширить возможности приложения. В будущем оно сможет распознавать подделки не только документов, но и трехмерных объектов, например, предметов роскоши.