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Приложения
Опубликовано 27 марта 2024, 09:45
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Ученые создали программу для планирования научных миссий

NASA
Ученые разработали программу, которая помогает организовать разнообразные инструменты для научных миссий по наблюдению за сложными земными системами. Программа, разработанная профессором Бартом Форманом из Университета Мэриленда, позволяет максимизировать ценность научных миссий для мониторинга запасов пресной воды на земле.

Термин «запасы пресной воды на суше» описывает совокупную сумму пресной воды, распределенной по снегу, почвенной влаге, растительному покрову, водоемам на поверхности и подземным водам. Это динамическая система, которая нарушает традиционные, статические системы научного наблюдения.

Проект Формана основан на предыдущих технологических достижениях, когда он разработал эксперимент с имитацией наблюдения для картографирования снега. Программа также включает инструмент оценки затрат на научную миссию.

Вместе все эти функции предоставляют ученым возможность связать наблюдения, ассимиляцию данных, оценку неопределенности и физические модели в единую интегрированную структуру.

Программа объединяет различные моделирующие программы в единую среду, расширяя возможности обеих систем для создания более точных описаний глобальной сухопутной гидрологии.

Источник:NASA
Автор:Булат Кармак
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#программа
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