Ученые создали программу для планирования научных миссий

Термин «запасы пресной воды на суше» описывает совокупную сумму пресной воды, распределенной по снегу, почвенной влаге, растительному покрову, водоемам на поверхности и подземным водам. Это динамическая система, которая нарушает традиционные, статические системы научного наблюдения.

Проект Формана основан на предыдущих технологических достижениях, когда он разработал эксперимент с имитацией наблюдения для картографирования снега. Программа также включает инструмент оценки затрат на научную миссию.

Вместе все эти функции предоставляют ученым возможность связать наблюдения, ассимиляцию данных, оценку неопределенности и физические модели в единую интегрированную структуру.

Программа объединяет различные моделирующие программы в единую среду, расширяя возможности обеих систем для создания более точных описаний глобальной сухопутной гидрологии.