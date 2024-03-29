Ученый создал компьютерную систему для поиска белковых препаратов

Он изучает нанобиологию и биофизику, но обнаружил, что не очень удачен в лабораторной работе. Он самостоятельно освоил программирование, что оказалось его сильной стороной. Он завершил свою диссертацию в Институте химических исследований Лейденского университета по стратегии компьютера, которая, по всей видимости, будет очень полезной для научного сообщества.

Например, его коллега Ник ван Хилтен искал протеин, способный обнаруживать и уничтожать множество видов вирусов. Он добился этого, используя разработанную Метхорстом систему.

Новая программа достаточно знает о физике, чтобы оценить, способен ли молекула сделать это. Она также может виртуально моделировать эволюцию для предложения подходящей молекулы.