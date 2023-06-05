Учись, Google Chrome: Firefox будет поддерживать Windows 7 и 8 ещё более года

Конкуренты сделали это ещё в январе 2023 года — именно тогда Google и Microsoft отказались от выпуска обновлений и поддержания работы своих браузеров на устаревших системах.

Mozilla, в свою очередь, взяла время, чтобы оценить ситуацию. Тогда же компания сообщила пользователям, что будет продолжать поддерживать Firefox на этих операционных системах ещё какое-то время.

Теперь же стало известно, что поддержка Firefox на Windows 7 - 8,1 продлится до сентября 2024 года. Таким образом, у пользователей будет около полутора лет, чтобы перейти на более актуальные версии системы.

Но что будет, если вы попытаетесь установить/запустить браузеры, которые официально не поддерживают эти версии ОС Microsoft? Всё просто — программа просто не установится или не запустится, в зависимости от того, что вы пытаетесь сделать.