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Опубликовано 15 марта 2024, 23:38
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Учёные: Twitter негативно сказывается на благополучии

Проведено исследование
Ученые из Университета Торонто подтвердили, что использование «Х» (ранее известного как Twitter) отрицательно влияет на наше благополучие, хотя сама социальная платформа несет не всю ответственность.

Опубликованное в журнале Communications Psychology исследование показало, что вход в «Х» приводит к большему чувству принадлежности для некоторых пользователей, но сопровождается немедленным падением положительных эмоций, таких как радость, и всплеском негативных эмоций, таких как ярость, политическая поляризация и скука.

Исследователи отслеживали эмоции 252 пользователей в Соединенных Штатах, чтобы определить, когда «Х» оказывает на них влияние. Участники исследования были разнообразны по демографическим признакам, но результаты были согласованы независимо от возраста, политических взглядов, этнической принадлежности и других факторов.

Те, кто использовал платформу для ухода от проблем, оценили свое благополучие ниже как после использования «Х», так и в общем. Они были более злыми и несчастными людьми. Частые пользователи платформы в среднем чувствовали больше скуки и одиночества. Пользователи также чувствовали себя скучающими непосредственно после использования приложения, хотя не одинокими.

Наиболее связанное с снижением благополучия действие на «Х» было пролистывание ленты, которое составляло 74% времени, проведенного пользователями на платформе.

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Источник:University of Toronto
Автор:Булат Кармак
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#исследование
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#TWITTER