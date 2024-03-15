Учёные: Twitter негативно сказывается на благополучии

Опубликованное в журнале Communications Psychology исследование показало, что вход в «Х» приводит к большему чувству принадлежности для некоторых пользователей, но сопровождается немедленным падением положительных эмоций, таких как радость, и всплеском негативных эмоций, таких как ярость, политическая поляризация и скука.

Исследователи отслеживали эмоции 252 пользователей в Соединенных Штатах, чтобы определить, когда «Х» оказывает на них влияние. Участники исследования были разнообразны по демографическим признакам, но результаты были согласованы независимо от возраста, политических взглядов, этнической принадлежности и других факторов.

Те, кто использовал платформу для ухода от проблем, оценили свое благополучие ниже как после использования «Х», так и в общем. Они были более злыми и несчастными людьми. Частые пользователи платформы в среднем чувствовали больше скуки и одиночества. Пользователи также чувствовали себя скучающими непосредственно после использования приложения, хотя не одинокими.

Наиболее связанное с снижением благополучия действие на «Х» было пролистывание ленты, которое составляло 74% времени, проведенного пользователями на платформе.

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