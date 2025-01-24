Учётные записи Microsoft прекратят автоматически выходить из системы

Об этом сообщил портал Tech.co. Пользователям рекомендуется «активно выходить из своей учётной записи», чтобы не стать жертвой мошенников, которые пытаются получить доступ к личной информации. Потому что вместо автоматического выхода из учётной записи Microsoft автоматическим станет вход.

В Microsoft подтвердили эту информацию, порекомендовав пользователям использовать приватный просмотр и настаивать на выходе из системы при использовании общественного компьютера: ранее всегда выводился обратный вопрос, желает ли пользователь оставаться в системе, — чтобы предотвратить автовыход.

Проблема нововведения в том, что если пользователь забудет выйти из учётной записи на общественном ПК, рискует потерять данные. Поэтому Microsoft предоставляет возможность принудительного выхода, но тогда не понятно, зачем новый способ взаимодействия.

К этому сообщается, что Microsoft разрабатывает систему поддержки ключей вместо паролей, начиная с использования ключей для Xbox, Microsoft 365 и Microsoft Azure. Это изменение направлено на повышение безопасности пользователей в Интернете.