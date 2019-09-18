Уилл Смит попал в "Звездные Войны" благодаря нейросети

В основу эксперимента легли кадры из третьего эпизода “Звездных Войн”, вышедшего в далеком 2005 году. На этот раз звезда “Людей в черном” заменил Сэмюэла Л. Джексона, сыгравшего в фильме роль джедая Мэйса Винду. Итоговый результат, впрочем как и в прошлый раз, вызывает чувство восторга — именно в такие моменты начинаешь чувствовать, что живешь в будущем.

Напомним, что также недавно в сети появилось видео, на котором якобы Киану Ривз спасает посетителей магазина во время ограбления. На деле оказалось, что видеоблогеры с популярного YouTube-канала Corridor отсняли сценку с актером, прической и одеждой напоминавшим Ривза, а потом заменили его лицо на итоговый вариант при помощи все той же нейросети DeepFake.