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Уилл Смит попал в "Звездные Войны" благодаря нейросети

Получилось удивительно правдоподобно
Буквально пару недель назад в сети появилось видео, в котором нейросеть DeepFake продемонстрировала, как бы мог выглядеть фильм "Матрица", если бы в нем, вместо Киану Ривза, главную роль исполнил Уилл Смит. На этот раз та же нейросеть показала, что бы было, если бы Смит сыграл в “Звездных Войнах”.

В основу эксперимента легли кадры из третьего эпизода “Звездных Войн”, вышедшего в далеком 2005 году. На этот раз звезда “Людей в черном” заменил Сэмюэла Л. Джексона, сыгравшего в фильме роль джедая Мэйса Винду. Итоговый результат, впрочем как и в прошлый раз, вызывает чувство восторга — именно в такие моменты начинаешь чувствовать, что живешь в будущем.

Напомним, что также недавно в сети появилось видео, на котором якобы Киану Ривз спасает посетителей магазина во время ограбления. На деле оказалось, что видеоблогеры с популярного YouTube-канала Corridor отсняли сценку с актером, прической и одеждой напоминавшим Ривза, а потом заменили его лицо на итоговый вариант при помощи все той же нейросети DeepFake.

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