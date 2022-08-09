Уйти по-английски: в WhatsApp появится возможность покинуть группу тихо

Так, если покинуть группу сейчас, то все участники чата узнают об этом за счёт специального уведомления. При этом существуют сценарии, при которых такое пристальное внимание довольно-таки излишне.

Но свежий грядущий апдейт WhatsApp, который доберётся до всех пользователей в течение месяца, сделает возможным выход из бесед в тихом режиме. В таком случае уведомление о вашем решении покинуть чат получат лишь его администраторы.

Напомним, что ранее стало известно о ещё одном нововведении WhatsApp. Одно из грядущих обновлений принесёт пользователям возможность удалять свои сообщения в течение чуть более двух суток.