Украина попросила YouTube не показывать населению видео на русском языке

Опубликовано 29 сентября 2025, 15:011 мин.
Украина попросила YouTube не показывать населению видео на русском языкеОмбудсмен заявила о защите будущего граждан
Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская обратилась к западным интернет-сервисам с просьбой не рекомендовать пользователям страны видео и другой контент на русском языке. По её словам, это необходимо для защиты интересов будущих поколений, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «Страна.ua».
Елена Ивановская отметила, что дети и подростки особенно восприимчивы к такому контенту. Она подчеркнула, что автоматическая рекомендация российских песен или сериалов на платформах вроде YouTube и Spotify может влиять на выбор пользователей, и поэтому Украина ищет пути взаимодействия с крупными компаниями.
При этом Ивановская заявила, что страна продолжает уделять внимание защите языков национальных меньшинств, несмотря на предпринимаемые меры по ограничению потребления русскоязычного контента.