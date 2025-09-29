Украина попросила YouTube не показывать населению видео на русском языке

Елена Ивановская отметила, что дети и подростки особенно восприимчивы к такому контенту. Она подчеркнула, что автоматическая рекомендация российских песен или сериалов на платформах вроде YouTube и Spotify может влиять на выбор пользователей, и поэтому Украина ищет пути взаимодействия с крупными компаниями.

При этом Ивановская заявила, что страна продолжает уделять внимание защите языков национальных меньшинств, несмотря на предпринимаемые меры по ограничению потребления русскоязычного контента.