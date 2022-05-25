Украина призналась в кибератаках на российскую замену Google Play

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Украина призналась в кибератаках на российскую замену Google PlayНакануне открытия сервиса
Министерство цифровой трансформации Украины в своём Telegram-канале сообщило, что проводило кибератаки на российский аналог Google Play и App Store — магазин приложений NashStore накануне его открытия.
Также на Украине признались, что с 16 по 22 мая текущего года было атаковано более 400 российских онлайн-ресурсов.
«Российский магазин приложений NashStore, аналог App Store и Google Play испытывал трудности в дни анонсированного запуска. Импортозамещение не сработало», — сказано в сообщении украинского ведомства.