Украина призналась в кибератаках на российскую замену Google Play

Также на Украине признались, что с 16 по 22 мая текущего года было атаковано более 400 российских онлайн-ресурсов.

«Российский магазин приложений NashStore, аналог App Store и Google Play испытывал трудности в дни анонсированного запуска. Импортозамещение не сработало», — сказано в сообщении украинского ведомства.