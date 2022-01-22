Украина разработала специальный мессенджер для военных

По словам Щиголя, мессенджер должен пройти тестирование защищённости, после чего станет понятно, можно ли его предложить военным. Отмечается, что украинскими военным вместо известных мессенджеров Telegram и WhatsApp рекомендуется использовать швейцарское приложение Threema.

«Сейчас команда Госспецсвязи, например, тестирует собственный мессенджер — "Разговор". Его сделали программисты из разных регионов. Сначала мессенджер проверят на уровень защищённости, потом решат, будут ли его предлагать военным», — рассказал глава Госспецсвязи Украины.