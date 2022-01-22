Украина разработала специальный мессенджер для военных

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Сегодня в 18:28
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Украина разработала специальный мессенджер для военныхСначала приложение пройдёт тестирование
Глава Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь заявил, что программисты из разных регионов страны разработали специализированный мессенджер «Разговор», который посоле тестирования могут передать военным.
По словам Щиголя, мессенджер должен пройти тестирование защищённости, после чего станет понятно, можно ли его предложить военным. Отмечается, что украинскими военным вместо известных мессенджеров Telegram и WhatsApp рекомендуется использовать швейцарское приложение Threema.
«Сейчас команда Госспецсвязи, например, тестирует собственный мессенджер — "Разговор". Его сделали программисты из разных регионов. Сначала мессенджер проверят на уровень защищённости, потом решат, будут ли его предлагать военным», — рассказал глава Госспецсвязи Украины.
Источник: Forbes