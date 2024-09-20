Украина запретила военным и чиновникам пользоваться мессенджером Telegram

По сообщениям, запрет на использование мессенджера касается также работников сектора безопасности и обороны, сотрудники предприятий — операторов критической инфраструктуры тоже не имеют права пользоваться Telegram.

Однако говорится и об исключении: использовать мессенджер смогут только те, для кого Telegram — часть служебных обязанностей.