Украина запретила военным и чиновникам пользоваться мессенджером Telegram

Опубликовано 20 сентября 2024, 18:411 мин.
Украина запретила военным и чиновникам пользоваться мессенджером TelegramОб этом заявил заявил СНБО
На сайте СНБО Украины появилась информация о запрете Telegram для чиновнков и военных.
По сообщениям, запрет на использование мессенджера касается также работников сектора безопасности и обороны, сотрудники предприятий — операторов критической инфраструктуры тоже не имеют права пользоваться Telegram.
Однако говорится и об исключении: использовать мессенджер смогут только те, для кого Telegram — часть служебных обязанностей.