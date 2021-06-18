Умеющее считать процент жира приложение от Amazon обвинили в искажении результатов

Сейчас же появились результаты тестирования «умной» функции, входящей в состав подписки — определения процента жира в теле. Для измерения пользователю необходимо сделать несколько снимков своего тела при помощи смартфона и загрузить их в приложение браслета от Amazon — Halo Band.

В итоге оказалось, что измерения, сделанные софтом IT-гиганта, не соответствуют действительности. Они слишком сильно отличаются от реальности, чтобы называться хотя бы мало-мальски правдивыми, пишет The Verge.

По мнению экспертов, это связано с тем, что Amazon недостаточно глубоко изучила вопрос измерения конституции тела при помощи камеры. Несмотря на то, что они спонсировали исследование, сравнивающее показатели функции с теми, что были получены классическим способом измерения, на деле выборка могла быть слишком маленькой. Всего в тестировании приняло участие 134 человека разных рас, возрастов, пола и комплекции.