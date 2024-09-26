«Умное» кольцо Samsung получило первое обновление программного обеспечения

Обновление доступно для загрузки пока только в США с помощью прошивки Q50XWWU2AXH1 и имеет размер 0,64 МБ. Ранее некоторые пользователи сталкивались с проблемами отключения Galaxy Ring, когда батарея девайса переставала держать заряд. И, как утверждается, это связано с ПО, а не с аппаратной частью, поэтому предполагается, что Samsung исправила эти баги.

Также ожидается, что обновление повысит точность и производительность фитнес-трекинга, предоставляемого приложением Samsung Health.