Умный голосовой помощник Google превратится в пульт
Нововведение предоставит пользователям возможность создавать на экране своих смартфонов отдельные виджеты, которые будут называться Action Blocks. Каждому такому блоку присваивается собственная голосовая команда — так, пользователю будет достаточно скомандовать Google Ассистенту “рассказать сказку на ночь”, после чего на рабочем столе смартфона появится соответствующий виджет. В дальнейшем вместо постоянного повторения данной фразы, будет достаточно нажать на соответствующий блок и Google Ассистент выполнит заложенную в блок команду.
На чтении сказок и узнавании погоды возможности Action Blocks не заканчиваются — новая функция также может пригодиться и для назначения команд системе “умного” дома. Благодаря этому, к слову, Google Ассистент может превратиться в своеобразный пульт от дома. На данный момент приложение находится на стадии тестирования, но ожидается, что нововведение будет представлено вместе с новым поколением смартфонов Google Pixel, 15 октября.