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Умный голосовой помощник Google превратится в пульт

Ждем анонса новой функции 15 октября
В Google начали тестирование новой функции, которая в скором времени станет частью Google Ассистента. Так, владельцы Android-смартфонов смогут в будущем использовать возможности “умного” голосового помощника, не произнося при этом ни единого слова.

Нововведение предоставит пользователям возможность создавать на экране своих смартфонов отдельные виджеты, которые будут называться Action Blocks. Каждому такому блоку присваивается собственная голосовая команда — так, пользователю будет достаточно скомандовать Google Ассистенту “рассказать сказку на ночь”, после чего на рабочем столе смартфона появится соответствующий виджет. В дальнейшем вместо постоянного повторения данной фразы, будет достаточно нажать на соответствующий блок и Google Ассистент выполнит заложенную в блок команду.

Пример работы Action Blocks

На чтении сказок и узнавании погоды возможности Action Blocks не заканчиваются — новая функция также может пригодиться и для назначения команд системе “умного” дома. Благодаря этому, к слову, Google Ассистент может превратиться в своеобразный пульт от дома. На данный момент приложение находится на стадии тестирования, но ожидается, что нововведение будет представлено вместе с новым поколением смартфонов Google Pixel, 15 октября.

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