Умный голосовой помощник Google превратится в пульт

На чтении сказок и узнавании погоды возможности Action Blocks не заканчиваются — новая функция также может пригодиться и для назначения команд системе “умного” дома. Благодаря этому, к слову, Google Ассистент может превратиться в своеобразный пульт от дома. На данный момент приложение находится на стадии тестирования, но ожидается, что нововведение будет представлено вместе с новым поколением смартфонов Google Pixel, 15 октября.