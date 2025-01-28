Universal Music и Spotify подписали многолетнее соглашение

Представители UMG и Spotify заявили, что новая договоренность будет способствовать росту и увеличению монетизации контента. Участники рынка будут работать над улучшением условий для авторов песен и музыкантов, а также усилением потребительского опыта. В частности, Spotify и UMG расширят спектр платных подписок, предложат новые виды контента и развивают предложения, которые объединяют музыку с другими медиа.

Согласно словам генерального директора Universal Music Group Сэра Льюсиана Грэнджа, это соглашение усиливает партнерство с Spotify и способствует движению в сторону более выгодных условий для артистов. В свою очередь, глава Spotify Даниэль Эк отметил, что компания продолжит увеличивать выплаты артистам и авторам песен, делая подписки на музыку более привлекательными для широкой аудитории по всему миру.

Соглашение также включает в себя прямую лицензию между Spotify и Universal Music Publishing Group для стран, таких как США.