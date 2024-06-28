USB-имитаторы компьютерной мыши оказались средством заражения системы вирусами

По словам эксперта, пользователь может заразить своё устройство вирусами, которые могут быть вшиты в джигглеры — USB-имитаторы движений компьютерной мыши, коих продаётся огромное количество. Это USB-устройство, которое создаёт иллюзию работы человека за компьютером, чтобы система не ушла в спящий режим. Вместе с таким устройством может идти вирус-шпион или программа-вымогатель.

Согласно статистике, приведённой Галовым, с января по май 2024 года на устройствах 22% россиян были детектированы и заблокированы вирусы и прочее вредоносное ПО, передающееся через USB-накопители.

Особенно это опасно для компаний, так как при подключении «заряженного» джигглера к компьютеру, под угрозой оказывается вся корпоративная инфраструктура. Потому что такие устройства используются в основном в офисах.