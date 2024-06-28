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Опубликовано 28 июня 2024, 17:33
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USB-имитаторы компьютерной мыши оказались средством заражения системы вирусами

На компьютерах россиян обнаружено множество таких вирусов
Руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов предупредил об одном из путей заражения компьютера.
USB-имитаторы компьютерной мыши оказались средством заражения системы вирусами
© Brina Blum / Unsplash

По словам эксперта, пользователь может заразить своё устройство вирусами, которые могут быть вшиты в джигглеры — USB-имитаторы движений компьютерной мыши, коих продаётся огромное количество. Это USB-устройство, которое создаёт иллюзию работы человека за компьютером, чтобы система не ушла в спящий режим. Вместе с таким устройством может идти вирус-шпион или программа-вымогатель.

Согласно статистике, приведённой Галовым, с января по май 2024 года на устройствах 22% россиян были детектированы и заблокированы вирусы и прочее вредоносное ПО, передающееся через USB-накопители.

Особенно это опасно для компаний, так как при подключении «заряженного» джигглера к компьютеру, под угрозой оказывается вся корпоративная инфраструктура. Потому что такие устройства используются в основном в офисах.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
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