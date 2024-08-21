Ушедший из России сервис Miro продолжит работать с бесплатными пользователями

Компания заблаговременно свернула деятельность в России и Белоруссии, объяснив это необходимостью выполнения санкций. Но услуги станут недоступны корпоративным клиентам. Тех же, кто пользуется только бесплатными услугами Miro, ограничения не коснутся.

«Как американская корпорация со значительным присутствием в ЕС, Miro подчиняется как американскому, так и европейскому законодательствам», — сообщил сервис.