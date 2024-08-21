Ушедший из России сервис Miro продолжит работать с бесплатными пользователями

Опубликовано 21 августа 2024, 19:31
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Ушедший из России сервис Miro продолжит работать с бесплатными пользователямиЭто касается бесплатных клиентов из России и Белоруссии
Американский сервис совместной удалённой работы Miro сообщил, что, несмотря на вступающие в силу санкции США и Европы, продолжит оказывать услуги бесплатным пользователям из России и Белоруссии. Санкции начнут действовать с 12 сентября.
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Компания заблаговременно свернула деятельность в России и Белоруссии, объяснив это необходимостью выполнения санкций. Но услуги станут недоступны корпоративным клиентам. Тех же, кто пользуется только бесплатными услугами Miro, ограничения не коснутся.
«Как американская корпорация со значительным присутствием в ЕС, Miro подчиняется как американскому, так и европейскому законодательствам», — сообщил сервис.