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Услуги VPN в России резко подорожали

А учитывая историю с Роскомнадзором и Twitter, в ближайшее время вряд ли они подешевеют

За последние несколько месяцев в России резко подорожала стоимость подписок VPN-сервисов. И вот, наконец-то, специалисты нашли этому вполне логичное объяснение.