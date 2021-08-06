Услуги VPN в России резко подорожали

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Услуги VPN в России резко подорожалиА учитывая историю с Роскомнадзором и Twitter, в ближайшее время вряд ли они подешевеют
За последние несколько месяцев в России резко подорожала стоимость подписок VPN-сервисов. И вот, наконец-то, специалисты нашли этому вполне логичное объяснение.
Так, только за первые полгода 2021 года долгосрочная подписка на NordVPN стала стоить дороже на 5%. Та же участь коснулась и Surfshark — сервис ещё в прошлом году повысил цены на 25%, с 1,99 до 2,49 долларов за подписку, пишет Коммерсантъ.
Основной причиной таких изменений эксперты называют масштабную кампания Роскомнадзора по блокировкам. Особенно это касается истории с мессенджером Telegram. Стартовав весной 2018 года, она привела к тому, что у той же американской TorGuard VPN число платных подписчиков в России увеличилось на 1000%. И это менее чем за два месяца, с начала апреля 2018 года.