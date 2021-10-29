Устанавливать Windows 11 будут нейросети

Новая операционная система была представлена почти месяц назад, но быстро распространяется, учитывая количество устройств, на которых происходит обновление. И после релиза объёмы развёртывания Windows 11 для установки только увеличиваются.

Представители Microsoft рассказали, что в этом им помогает нейросеть, особая модель машинного обучения.

«Мы продолжим обучать нашу модель нейросети на протяжении поэтапного развёртывания, чтобы обеспечить плавное обновление», — отметили в компании.

Также в Microsoft отметили, что Windows 11 будет распространяться среди пользователей, чьи компьютеры отвечают минимальным системным требованиям. Чтобы это проверить, специалисты компании рекомендуют установить на компьютер приложение для проверки совместимости PC Health Check.