Утечка о iOS 26.4 раскрыла планы Apple по выпуску новых функций и iOS 28

Среди функций, описанных в утечке, значатся обновлённая Siri, которая будет работать на базе Apple Intelligence. На смарт-часах Apple Watch появится приложение Health с обновлённым дизайном для упрощения ведения журнала и новым макетом.

В утечке упоминается и iOS 26.4, в которой, по слухам, появится услуга подписки Health+ на базе искусственного интеллекта. Небольшие обновления включают автоматическое заполнение данных кредитной карты в сторонних приложениях и создание папок в произвольной форме. AirPods могут получить более точное местоположение на улице и улучшенные проверки безопасности. Сообщается, что приложение Apple TV получит новый «спортивный уровень», вероятно, связанный с партнёрством с трансляцией Формулы-1.

Причём стали известны и планы Apple по разработке и улучшению стабильности iOS 27, в которой могут быть улучшены «Коллекции» в приложении Фото и сопряжение AirPods. iOS 28, выход которой запланирован на конец 2027 года, может добавить новые показатели сна, такие как время, проведенное в постели, и может появиться на macOS. Хотя эти функции не подтверждены, их наличие во внутреннем коде говорит о том, что Apple рассматривает их.