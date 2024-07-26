Утвержден список приложений, обязательных для предустановки в России в 2025 году

Для смартфонов и планшетов требуется установка 19 программ, включая поисковик, навигаторы, почтовую службу, приложения для социальных сетей, голосовой помощник, мессенджер, платёжный сервис «Мир», «Госуслуги» и магазин приложений RuStore.

На компьютеры и моноблоки будут предустанавливаться браузер, офисное ПО и антивирус. Для телевизоров с цифровым блоком управления закреплена предустановка 18 программ, включая видеосервисы, приложения для доступа к интернету и социальным сетям.

Закон об обязательной предустановке российских программ вступил в силу в апреле 2021 года.

Минцифры определяет перечень приложений, отбирая наиболее популярные программы с аудиторией не менее 500 тыс пользователей в год.

Полноценный список будет опубликован в ближайшее время.