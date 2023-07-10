Уже не так безопасно? Telegram начал собирать IP-адреса пользователей

Так, например, теперь мессенджер вполне официально собирает IP-адреса пользователей. Пока что, якобы, в целях более качественной таргетированной рекламы.

В последнем обновлении правил Telegram появился комментарий, подтверждающий сбор IP-адресов с целью показа рекламы. Ранее эта информация собиралась лишь для обеспечения безопасности аккаунтов.

Теперь детище Дурова использует IP-адреса для определения географического местоположения пользователей и предоставления им релевантных рекламных объявлений.

Кроме того, рекламодатели могут теперь получить обезличенные списки телефонных номеров в Telegram. Правда, стоит отметить, что все эти изменения не коснутся пользователей, которые оформили или оформят платную подписку Telegram Premium.

И данный факт вызывает дополнительные вопросы о честности платформы.