В 2022 году Россия выпустит приложение для мигрантов

Сообщается, что благодаря такому приложению мигранты смогут оформлять документы. Кроме того, оно поможет им в поиске работы.

“Мы решили в одном мобильном приложении попробовать отразить и сделать удобным весь клиентский путь, который необходимо пройти иностранцу для переезда и устройства на работу”, — поделился зампредседателя правительства.

Приложение позволить мигрантам мониторить наличие ограничений на въезд в Россию, а также пользоваться услугами сервисов, к примеру для оформления СНИЛС и ИНН. Кроме того, ожидается, что в программе будет возможность оформить регистрацию. Причем по словам вице-премьера, в приложении будут сервисы, которые не связаны с госуслугами, в частности возможность купить медицинскую страховку или найти и арендовать жилье.