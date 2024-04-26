В 2023 году количество поддельных банковских приложений увеличилось на 25%

По словам генерального директора компании «Стингрей Технолоджиз» Юрия Шабалина, число фейковых банковских аппов в 2023 году выросло на 25% по сравнению с 2022. Прежде всего это касается iOS-версий, несмотря на хвалёную защиту в App Store.

Также Шабалин отметил, что проблема кроется в санкциях, из-за которых блокируются официальные российские продукты и разработчики вынуждены «пилить» различные варианты приложений под разными названиями, чем и пользуются мошенники.

Опасно это тем, что от появления и распространения зловреда до его обнаружения и блокировки проходит какое-то время, и под угрозой тысячи пользователей. Поэтому необходима бдительность.

Столкнуться с таким приложением можно как в Google Play, так и в App Store. Эту ситуацию прокомментировал директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. Он отметил, что в сервисе действует трёхступенчатая проверка приложений; и если в продукт вшит вредоносный код, решения «Лаборатории Касперского» его сразу детектируют и приложение блокируется.