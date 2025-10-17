В 2026 году Samsung прекратит поддерживать синхронизацию с приложением OneDrive

Опубликовано 17 октября 2025, 17:431 мин.
В 2026 году Samsung прекратит поддерживать синхронизацию с приложением OneDriveБудет использовать собственное облако
Samsung объявила о планах прекратить синхронизацию приложения Microsoft OneDrive со своим приложением Gallery с 11 апреля 2026 года. Об этом сообщил инсайдер Nirmal Sri.
С 11 апреля 2026 года пользователи больше не смогут напрямую синхронизировать фотографии и видео с OneDrive через Gallery. Вместо этого Samsung рекомендует переходить на использование Samsung Cloud.
Как отмечет портал Android Authority, это широкая стратегия компании по изменению облачной инфраструктуры. Причём эта дата указана в комментариях в кодовой базе бета-версии One UI 8.5.
OneDrive останется отдельным приложением, и пользователи будут вынуждены переносить свои резервные копии в Samsung Cloud. Так Samsung уходит от зависимости от облачных решений Microsoft.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
#фото