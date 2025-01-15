В Adobe Photoshop появится совместное редактирование в режиме реального времени

Функция будет иметь несколько вариантов использования, включая работу с другими дизайнерами, возможность для клиентов редактировать и комментировать документы, а также учеников, чтобы следить за уроками учителя.

Пока функция находится на этапе бета-тестирования, но в странах, где к Adobe открыт доступ, можно зарегистрироваться для участия в программе тестирования.