Приложения
Опубликовано 15 января 2025, 14:15
1 мин.

В Adobe Photoshop появится совместное редактирование в режиме реального времени

Идёт тестирование новой функции
Компания Adobe начала тестировать функцию совместного редактирования в Photoshop в реальном времени, позволяющей нескольким людям одновременно работать над одним файлом.
В Adobe Photoshop появится совместное редактирование в режиме реального времени
© Pxhere.com

Функция будет иметь несколько вариантов использования, включая работу с другими дизайнерами, возможность для клиентов редактировать и комментировать документы, а также учеников, чтобы следить за уроками учителя.

Пока функция находится на этапе бета-тестирования, но в странах, где к Adobe открыт доступ, можно зарегистрироваться для участия в программе тестирования.

Источник:Engadget
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#ADOBE
,
#Photoshop
,
#редактор
,
#онлайн