В Adobe Photoshop появится совместное редактирование в режиме реального времени

Опубликовано 15 января 2025, 14:151 мин.
В Adobe Photoshop появится совместное редактирование в режиме реального времениИдёт тестирование новой функции
Компания Adobe начала тестировать функцию совместного редактирования в Photoshop в реальном времени, позволяющей нескольким людям одновременно работать над одним файлом.
Функция будет иметь несколько вариантов использования, включая работу с другими дизайнерами, возможность для клиентов редактировать и комментировать документы, а также учеников, чтобы следить за уроками учителя.
Пока функция находится на этапе бета-тестирования, но в странах, где к Adobe открыт доступ, можно зарегистрироваться для участия в программе тестирования.