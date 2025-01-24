В Adobe Premiere Pro появился поиск клипов по текстовому описанию

Для поиска видеоролика достаточно описать контент, отметив ключевые объекты, фон, какие-то детали, например, «рыбак с огромным сомом» или «человек на коньках». Также можно описывать углы обзора камеры. Всё это распознает ИИ-модель от Adobe.

При этом «умный» поиск пока не годится для распознавания звука в видеоконтенте, не поможет найти конкретных людей, зато распознаёт метаданные роликов и может находить видео по дате съёмки или модели камеры. Как отмечает Adobe в своём блоге, новый функционал не нуждается в подключении к сети, так как ИИ работает непосредственно в приложении.